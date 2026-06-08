На Буковине обвалился мост с детьми во время экскурсии, есть госпитализированные

Группа детей одновременно вышла на деревянный мост в селе Виженка на Буковине, после чего конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Несчастный случай произошел во время экскурсии в Вижницкой территориальной общине.

По данным спасателей, после разрушения моста несколько детей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они сейчас находятся под наблюдением врачей.

В ГСЧС уточнили, что спасателей к месту происшествия не привлекали.

После инцидента специалисты в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха, прогулок и экскурсий.

В частности, спасатели призвали не создавать чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения, обращать внимание на предупредительные знаки, не скапливаться в одном месте и выполнять указания сопровождающих лиц.

«Всегда оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях», — добавили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к травмированию и другим опасным последствиям.

Напомним, обвалення мосту в Китаї потрапило на відео.