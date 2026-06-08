В Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу окончания войны

Известный российский бизнесмен приезжал в Киев для негласных переговоров о мире. Об этом рассказал российским СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Украиной). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал он.

При этом Ушаков отказался раскрыть имя бизнесмена, который посещал Киев.

«В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — заявил помощник Путина.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин, комментируя открытое письмо Зеленского, заявил, что «один из представителей (российских) бизнес-кругов» по приглашению Украины и с разрешения Москвы ездил в Киев для негласных переговоров о мире.