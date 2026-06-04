В Латвии назвали опасное «окно» для удара России по НАТО

Россия накопила преимущество в дронах и может воспользоваться им до конца 2028 года против стран НАТО, пока Альянс еще не завершил перевооружение. Об этом сообщил Командующий вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс, которого цитирует Financial Times.

Генерал Пуданс объяснил, что Москва не имеет более качественных беспилотников, чем у стран НАТО. Но она производит их значительно больше и адаптирует быстрее.

«Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большое количество в больших масштабах», — сказал генерал.

Большинство программ модернизации армий НАТО вступят в силу только около 2029 года. По словам Пуданса, именно этот промежуток является потенциально опасным.

«Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года», — заявил он.

Похожее мнение высказал и высокопоставленный чиновник оборонного ведомства одной из стран НАТО. По его мнению, у главы Кремля Путина есть как минимум две причины действовать раньше: неопределенность в отношении политики США после Трампа и рост оборонных бюджетов в Европе.

Обе стороны войны в Украине используют тысячи дронов ежедневно. Но, как пишет издание, именно Россия получила преимущество из-за постоянных боевых экспериментов и быстрого совершенствования технологий на поле боя.

Силы НАТО пока имеют значительно меньше опыта. В прошлом месяце во время учений британской армии, которые воспроизводили сценарий войны в Эстонии, командиры прогнозировали, что беспилотники закончатся менее чем за неделю.

Пуданс различил два уровня угрозы. Масштабное вторжение пока нереально — Россия занята в Украине. Но гибридные действия: саботаж, кибератаки, дезинформация — возможны в любой момент.

«Мы живем с предположением, что агрессия в какой-то форме может произойти уже сегодня вечером», — подчеркнул генерал.

Напомним, Латвия уже начала установку «зубов дракона» и противотанковых рвов вдоль всей границы с Россией. Барьеры размещены тремя рядами шириной около 10 метров, каждый элемент весит полторы тонны.