Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны «экспоненциальными темпами». Об этом сообщает Bloomberg.

На фотографиях, опубликованных северокорейским государственным агентством KCNA, Ким Чен Ын осматривает объект, который, судя по всему, является установкой по обогащению урана.

Аналитики предполагают, что это может быть новый завод в составе комплекса Йонбён.

Ким Чен Ын заявил, что мощности Северной Кореи по производству ядерных материалов военного назначения за последние пять лет выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим уровнем.

Глава КНДР приказал в дальнейшем увеличивать объемы производства для достижения долгосрочных стратегических целей.

Он подчеркнул, что это расширение является «жизненно необходимым» для создания мощного ядерного арсенала, способного противостоять «враждебной политике США» и потенциальным угрозам безопасности страны.

Аналитики Bloomberg отмечают, что это заявление прозвучало в период высокой региональной напряженности. В последние месяцы КНДР активизировала испытания баллистических ракет различных типов и углубила военно-техническое сотрудничество с Россией, что вызывает серьезное беспокойство на Западе.

Напомним, в апреле этого года в МАГАТЭ заявили, что Северная Корея в последнее время, вероятно, значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия.