Почаевская лавра обратилась к Зеленскому в связи с антицерковными законопроектами

Главное: Почаевская Лавра считает недопустимым принятие дискриминационных законов, направленных на запрет деятельности УПЦ.

Детали: Успенская Почаевская Лавра считает недопустимым принятие дискриминационных законов, направленных на запрет деятельности Украинской Православной Церкви. Об этом сказано в открытом обращении братии к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Почаевской лавры.

Монахи выразили обеспокоенность внесенными в Верховную Раду законопроектами, которые касаются будущего Украинской Православной Церкви, и призвали власти «быть объективными в оценке религиозной ситуации и в отношении православных украинцев».

«Согласно Конституции Украины Церковь отделена от государства и каждый имеет право исповедовать веру или не исповедовать никакой. Мы, как граждане Украины, требуем не нарушать наши права на свободное вероисповедование», — сказано в обращении.

Братия подчеркивают, что запрет и ликвидация Украинской Православной Церкви «будет иметь непоправимые последствия и посеет рознь среди населения, в том числе военнослужащих», что недопустимо в условиях военного положения.

«Мы, монахи Свято-Успенской Почаевской Лавры, сознательно стоим на защите нашей Канонической УПЦ, которая основана Господом нашим Иисусом Христом, а не политиками. В этой Церкви мы приняли Крещение и в дальнейшем будем оставаться в ней, и требуем прекратить произвол и беззаконие, творимое по отношению к нашей Украинской Православной Церкви. Просим Вас, как гаранта Конституции Украины, не поддерживать эти дискриминационные законы и их ветировать», — обращаются насельники Лавры к Президенту.

Соответствующие обращения направлены также в Верховную Раду, премьер-министру и уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины.

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