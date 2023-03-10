Духовенство Киевской епархии УПЦ доставило гуманитарную помощь под Бахмут

Главное: Священники Киевской епархии Украинской Православной Церкви 7-8 марта доставили гуманитарный груз в Бахмутский район.

Детали: Были доставлены 7 тонн помощи, в которую вошли продукты питания, медикаменты, теплые вещи, питьевая вода, свечи, средства гигиены, газовые грелки, печки-буржуйки, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua.

Гуманитарный груз доставили благочинный Макаровского благочиния протоиерей Иоанн Немеш, иерей Олег Король, протоиерей Борис Ковальчук, диакон Сергей Черников.

По поручению викария Киевской Митрополии епископа Бышевского Кирилла ежемесячно в Макаровском викариатстве стараниями приходов УПЦ формируют и отправляют гуманитарные грузы для военных и гражданских на восток Украины.

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