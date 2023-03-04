Православные волонтеры передали продукты для благотворительных обедов и лекарства в Бахмут

Главное: Благотворительный фонд «Фавор» поддержал мобильную трапезную при Свято-Кирилловском мужском монастыре при Киевской городской психбольнице № 1 имени И. П. Павлова.

Детали: В трапезной ежедневно кормят малообеспеченных, больных людей и всех нуждающихся, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт благотворительного фонда.

«В очередной раз закупили и доставили мороженую рыбу, рыбные консервы, гречку, рис, макаронные изделия, растительное масло, масло сливочное, сахар, соль, томатную пасту, консервированные горошек и фасоль, уксус для приготовления обедов. Друзья, даже маленькая ваша поддержка ценна для нас! Своими посильными пожертвованиями вы помогаете окутать заботой как можно больше больных и одиноких стариков, малообеспеченных и многодетных семей, внутренних переселенцев», — отметили в фонде.

Также через волонтеров в Бахмут передали компрессы при ранениях, жаропонижающие и болеутоляющие препараты.

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