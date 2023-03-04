Верующие УПЦ Харькова передали гуманитарную помощь в Изюм

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви передали гуманитарный груз для маленьких жителей Изюма.

Детали: В Свято-Вознесенский кафедральный собор 3 марта доставили детскую одежду и обувь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии.

Также была предоставлена финансовая помощь в объеме около 25 тысяч гривен для закупки медицинских препаратов для детей и взрослых.

«Владыка Иоанн, духовенство собора и люди искренне благодарны всем, кто присоединился и помог сбору необходимых вещей для нуждающихся горожан епархии в это сложное время», — отметили в пресс-службе.

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