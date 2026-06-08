Зеленский назвал «самый быстрый путь» к миру с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить линию фронта с Россией в ее нынешнем виде. По его мнению, это самый быстрый путь к миру с последующим переводом войны в дипломатический режим. Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News.

Ведущая мировых новостей Sky News Ялда Хаким спросила Зеленского об условиях прекращения огня с Россией.

«Если бы завтра было договорено о прекращении огня, где бы вы хотели, чтобы линии фронта были заморожены? Где они сейчас? Согласились бы вы на это?», — спросила она.



«Да», — ответил украинский президент.



«Это самый быстрый способ», — добавил он.

Зеленский пояснил, что речь идет не просто о «паузе» в войне, а о конкретной формуле мирного процесса.

«Мы хотим остановить войну таким образом, чтобы она не вернулась. Идея не просто заморозить ситуацию, а самый быстрый способ — это заморозить ситуацию и перевести ее в дипломатический режим», — подчеркнул он.

На вопрос, означает ли это дать России то, чего она хочет сейчас, Зеленский ответил отрицательно.

«Нет, дело не только в том, чтобы дать. Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам — вернуться. Я думаю, что это важно для нас», — подчеркнул президент.

Напомним, в Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу окончания войны.