Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце пригласил Романа Абрамовича в Киев, чтобы через него передать Путину предложение о прямых переговорах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Зеленский обратился к российскому олигарху с просьбой проинформировать Путина о его согласии на встречу — впервые за время полномасштабной агрессии РФ.

Как отмечает источник, таким образом Киев хотел показать серьезность своих намерений в отношении мира. Украина также рассчитывала, что успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам России и остановка российского наступления силами ВСУ усилят, по имеющимся данным, «стимул для немедленного прекращения огня».

Абрамович уже выполнял роль посредника в 2022 году — в частности, во время стамбульского раунда переговоров в марте того же года. По мнению одного из собеседников FT, приближенного к олигарху, его роль до сих пор незаменима: «Он нужен, потому что он единственный россиянин, который ладит со всеми».

Однако Путин на предложение не отреагировал. Очевидно, Москва до сих пор делает ставку на преимущество в ресурсах, отмечает FT. На Петербургском экономическом форуме 5 июня Путин сам подтвердил встречу с неким «неофициальным» российским бизнесменом, не назвав имени.

Уже на следующий день депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко публично написал в Telegram, что речь шла именно об Абрамовиче.

В Офисе президента Украины от комментариев отказались. Впрочем, двое украинских высокопоставленных чиновников подтвердили изданию, что послание, полученное Абрамовичем, по содержанию напоминало открытое письмо Зеленского к Путину, но было написано в менее резком тоне.

Напомним, в Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу завершения войны.