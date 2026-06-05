В Украине меняются правила зачисления пенсионного стажа

С августа в Украине начнут засчитывать в пенсионный стаж периоды работы, даже если работодатель не платил ЕСВ. Об этом говорится в законе № 4851-IX.

Сейчас, если работодатель не платил ЕСВ, эти годы просто выпадают из трудового стажа работника и человек не может вовремя выйти на пенсию. После вступления в силу закона № 4851-IX такие «проблемные» периоды позволят засчитывать в общий стаж.

Но есть два обязательных условия:

— работодатель должен был официально начислять зарплату и своевременно подавать отчеты в налоговую;

— должны существовать документальные доказательства того, что взносы были начислены даже если реально в бюджет не поступили.

Изменения помогут людям выйти на пенсию вовремя, если есть необходимое количество лет стажа. Но на размер выплат «проблемные» периоды не повлияют: при расчете суммы будут учитывать только месяцы, за которые реальные средства поступили в бюджет.

Пенсионный фонд самостоятельно будет получать данные о человеке из государственных электронных реестров. Если информации не хватает, будет сообщать об этом и помогать собрать документы в архивах или на предприятиях. Просто отказывать в назначении пенсии больше не будут.

Напомним, пенсионная система в Украине постепенно меняется. Те, кто не имеет права на пенсию, могут оформить государственную социальную помощь дистанционно через портал ПФУ. Верховная Рада также поддержала законопроект о базовой социальной помощи для малообеспеченных — новый механизм объединит несколько видов выплат в одну с учетом потребностей конкретной семьи.

С 1 января 2026 года в Украине вырос прожиточный минимум — вместе с ним повысились минимальные пенсии и ряд социальных выплат. Общий показатель составляет 3209 гривен.