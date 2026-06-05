Киев инициировал исключение мужчин призывного возраста из системы временной защиты в ЕС. Об этом сообщает DW.

Все государства-члены ЕС поддерживают продление директивы о временной защите (ВЗП) для украинцев до марта 2028 года. Однако «многие страны» выступают за изменения в условиях предоставления этой защиты.

Об этом 4 июня заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра — председательствующей страны — Николас Иоаннидес после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

«Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это — решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, которые принимают украинцев», — заявил он.

Среди обсуждаемых изменений — исключение мужчин мобилизационного возраста от 23 до 60 лет из-под действия ДТЗ. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

«Это также то, что просят нас сделать украинцы», — заявил он.

По словам Бруннера, во время обсуждения особое внимание уделяли позициям стран, которые приняли больше всего украинцев: Чехии, стран Балтии, Польши, Германии и Австрии.

Впрочем, напомним, ранее обсуждалось исключение мужчин мобилизационного возраста не всех, кто находится в Европе, а только тех, кто будет обращаться за временной защитой.

Еврокомиссия «в ближайшие недели» представит предложение относительно дальнейшей судьбы временной защиты для украинцев, пообещал Бруннер. После этого его должны одобрить страны-члены ЕС квалифицированным большинством.

Окончательного решения пока нет — заседание в Люксембурге стало площадкой для обмена позициями, а не принятия решений.

Напомним, ЕС может лишить украинских мужчин защиты, но не всех.