Конгресс США проголосовал за помощь Украине

Палата представителей Конгресса США в четверг, 4 июня, приняла законопроект о поддержке Украины и введении новых санкций против России, который оставался в подвешенном состоянии еще с апреля 2025 года, сообщает Reuters.

«Палата проголосовала 226 голосами „за“ и 195 „против“ за Закон о поддержке Украины (Ukraine Support Act), который был вынесен на рассмотрение после многомесячного застоя», — говорится в сообщении.

Инициатива стала возможной после того, как накануне небольшая группа республиканцев вместе с демократами подписала петицию о принудительном вынесении законопроекта на рассмотрение с помощью процедуры discharge petition.

Закон о поддержке Украины предусматривает меры по восстановлению после войны, более 1 млрд долларов помощи для Киева и до 8 млрд долларов в виде прямых кредитов.

Документ также содержит положения об усилении санкций и экспортного контроля против России, в частности в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей отраслей, а также российских должностных лиц.

Дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной. Для вступления в силу его должен одобрить Сенат, республиканское руководство которого не выносило на голосование санкционные инициативы в отношении России, ссылаясь на ожидание политических сигналов от Трампа. В случае принятия в Сенате документ, вероятно, будет ветирован президентом. Теоретически, Конгресс сможет преодолеть вето, но только при поддержке документа двумя третями голосов как в Палате представителей, так и в Сенате.

Напомним, накануне сторонники законопроекта о большом пакете помощи Киеву смогли обойти республиканское большинство в Конгрессе и поставить законопроект на голосование.