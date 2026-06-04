Стало известно, изменят ли правила для украинских мужчин в ЕС

Сейчас есть много идей относительно будущего убежища украинским беженцам, которые будут обсуждаться на заседании Совета ЕС по внутренним делам. Но пока что принятие каких-либо решений не предвидится. Об этом по прибытию на заседание Совета ЕС по внутренним делам журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.

Отвечая на вопрос, будут ли исключены из категории лиц, имеющих право получить временное убежище в странах ЕС, мужчины призывного возраста, Иоаннидес сказал, что есть несколько идей.

«Мы еще не приняли никакого решения, и именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы обсудить различные взгляды. Опять же, никаких решений не будет принято, но, по крайней мере, государства-члены выскажут свое мнение, и мы увидим, как это будет двигаться дальше», — отметил он.

Комментируя возможность ввести критерием предоставления убежища географическое разграничение, как это практикует Швейцария, Иоаннидес сообщил, что и «этот вопрос мы поставили на повестку дня, чтобы выслушать государства, чтобы они обменялись мнениями и идеями, чтобы дать рекомендации Еврокомиссии по документу, который они публикуют».

«Поэтому, возможно, это одна из идей, и мы хотели бы послушать и другие страны», — добавил заместитель министра Кипра.

Напомним, Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако для мужчин мобилизационного возраста могут ввести ограничения.