Стало известно, когда во все школьные бомбоубежища проведут Wi-Fi

Главное: В бомбоубежищах украинских школ появится Wi-Fi. Уже к осени.

Детали: Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что в школьных бомбоубежищах появится Wi-Fi. Уже к началу учебного года.

Чиновник сказал: «В ближайший месяц мы планируем подключить все школы с бомбоумежищами к интернету. Мы уже получили от наших партнеров, бизнеса 3,5 тысяч Wi-Fi роутеров. В ближайшее время получим еще партию. Так что у нас есть ресурс на то, чтобы подключить все такие школы к интернету».

Отмечается, что его ведомство запускает сайт для сбора заявок от заведений сферы обучения по подключению к интернету.

Резюмируется, что школы в сельской области могут быть подключены к сети при помощи терминалов Starlink.

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