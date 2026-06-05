В Киеве при осмотре посылки на почте произошел взрыв, есть погибший

В почтовом терминале в Киеве произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает Национальная полиция.

Случай произошел сегодня утром на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 года получили ранения.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, в октябре минувшего года в Киеве произошел взрыв в помещении почты в Соломенском районе.