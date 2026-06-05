Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 5 июня

Силы обороны Украины за прошедшие сутки убили и ранили 1550 российских оккупантов. Об этом 5 июня сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 05.06.26 ориентировочно составили около 1 370 890 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

-танков — 11 980 (+2) ед.;

— боевых бронетранспортёров — 24 684 (+8) ед.;

— артиллерийских систем — 43 315 (+68) ед.;

— РСЗО — 1 832 (+2) ед.;

— средств ПВО — 1 404 (+1) ед.;

— наземных робототехнических комплексов — 1 576 (+14) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 329 772 (+2046) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 103 300 (+329) ед.;

— специальной техники — 4 250 (+2) ед.

Напомним, британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне.