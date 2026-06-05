В России сделали заявление о мире с Украиной

Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, однако «не видит готовности к диалогу с украинской стороны». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ в четверг, 4 июня.

По его словам, Россия якобы неоднократно заявляла о готовности вести переговоры по урегулированию войны, однако, «в настоящее время нет стороны, с которой можно было бы вести такой диалог».

«Мы неоднократно заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог», — заявил Лавров.

Заявление российского министра прозвучало на следующий день после того, как украинский президент Владимир Зеленский официально объявил о готовности к любому формату для достижения мира. В частности, и к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить эту войну, вместо того, чтобы ждать в очереди, пока все конфликты в мире закончатся, и только потом дойдет до нас», — заявил глава государства.

Напомним, по информации СМИ, Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план, который может подтолкнуть Путина к переговорам по прекращению войны.