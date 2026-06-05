У Зеленского рассказали, получила ли Украина ответ на письмо Трампу

Соединенные Штаты ответили на письмо президента Украины Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом журналистам заявил советник украинского президента Дмитрий Литвин.

«Да. Он (ответ) технический и в работе. Детали не раскрываем», — рассказал он.

Стоит заметить, что Зеленский на следующий день после отправки письма рассказал журналистам, что накануне лично встретился с конгрессменами и сенаторами, которые приехали в Украину.

По словам президента, они поддержали предложения, адресованные Конгрессу и Белому дому.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу и Конгрессу со срочным письмом из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.