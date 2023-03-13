Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Карантин во Львовской области: село закрыли из-за бешеной собаки

Карантин во Львовской области: село закрыли из-за бешеной собаки

Агата Кловская
13.03.23 10:51
98
Карантин во Львовской области: село закрыли из-за бешеной собаки

Главное: В селе Грушев произошло ЧП. Его закрыли на карантин из-за бешеной собаки.

Детали: Громкое ЧП произошло во Львовской области. Село Грушев в Дрогобычском районе закрыли на карантин из-за бешеной собаки.

Как передает местная районная военная администрация, в карантинную зону попала пятикилометровая территория вокруг населенного пункта.

Такое решение приняла чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Выяснилось, что у живущего в селе пса, который погиб 7 марта, выявили бешенство.

Заболевание подтвердили в лаборатории, на месте смерти животного провели дезинфекцию.

Введенный карантин будет действовать два месяца.

Чиновники говорят, что ограничения снимут только при условии выполнения всех мер, предусмотренных действующей Инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных.

Кроме этого в селе установили постоянный ветеринарный контроль животных. В регионе проведут довакцинацию против бешенства восприимчивых к заболеванию животных.

Староста Грушевского поссовета до 30 марта должен произвести отлов бездомных животных. Жителей призывают организовать содержание собак на привязи или в специальных вольерах.

В тему: В Украине собрались за 10 лет полностью победить бешенство.

Тэги: общество, карантин, собака, бешенство, Львовская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.03.23 17:20

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Папский экзорцист (2023): в прокат выходит скандальный хоррор с Расселом Кроу
11.03.23 20:13

Папский экзорцист (2023): в прокат выходит скандальный хоррор с Расселом Кроу

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.03.23 11:14

Саакашвили снова умирает
13.03.23 10:40

В некоторых районах Киева отключили свет
13.03.23 10:37

Стало известно, когда появится PlayStation 6
13.03.23 10:22

«Навальный» получил «Оскар», за это американцев раскритиковали в Украине
13.03.23 10:11

Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте
13.03.23 10:04

В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад
13.03.23 10:00

Трамп предрек США новую Великую депрессию
13.03.23 09:44

В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось
13.03.23 09:30

В Украине ожидается очень сильное потепление
13.03.23 09:09

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 159 800 солдат
13.03.23 10:04

В США рухнул второй крупный банк за неделю, ожидается экстренное обращение Байдена и дальнейший банкопад
13.03.23 09:09

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 159 800 солдат
13.03.23 08:06

Оскар 2023 получил фильм о человеке в мультивселенной «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной роли
12.03.23 10:11

Золотая малина 2023 досталась фильму про Мэрилин Монро
11.03.23 18:30

В 2046 году астероид размером с бассейн, с большой вероятностью, врежется в Землю
11.03.23 17:21

Криптовалюта USDC утратила привязку к доллару после падения крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank
11.03.23 17:01

Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся 29 апреля
10.03.23 18:35

В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
10.03.23 13:56

В Киеве отменили стабилизационные отключения
10.03.23 12:54

В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление
09.03.23 11:03

Стало примерно известно, какие инфраструктурные цели поразили россияне во время своей последней атаки на Украину
08.03.23 11:25

Рамзан Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии конь стоит… десять миллионов долларов
07.03.23 14:41

Лукашенко обозвал Зеленского гнидой
07.03.23 17:56

В Чехии украли коня Кадырова
06.03.23 16:52

В Мариуполе водители общественного транспорта устроили бунт
06.03.23 13:05

Беларусь захлестнула волна педофилии
07.03.23 11:21

В НБУ рассказали о стабилизации валютного рынка
06.03.23 12:44

Семен Кривонос возглавил НАБУ
06.03.23 11:11

Украина планирует хранить резервы топлива в Европе
07.03.23 09:59

В районе аэродрома «Бельбек» в Крыму прогремели взрывы
Фото и Видео
В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось
В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось
В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось
В Подмосковье ночью что-то сильно горело и взрывалось
Оскар 2023 получил фильм о человеке в мультивселенной «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной роли
Оскар 2023 получил фильм о человеке в мультивселенной «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной роли
Джин Хэкмен вышел в люди: знаменитый актер прервал жизнь отшельника ради чашки кофе
Джин Хэкмен вышел в люди: знаменитый актер прервал жизнь отшельника ради чашки кофе
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
Опубликована нецензурная песня Земфиры
Опубликована нецензурная песня Земфиры
Endless Summer Vacation: Майли Сайрус презентовала свой новый альбом
Endless Summer Vacation: Майли Сайрус презентовала свой новый альбом
Байден устроил очередную клоунаду на публике
Байден устроил очередную клоунаду на публике
Александр Мациевский: стало известно имя украинского военного, расстрелянного за слова «Слава Украине»
Александр Мациевский: стало известно имя украинского военного, расстрелянного за слова «Слава Украине»
Кайл Уокер попал в пикантный скандал
Кайл Уокер попал в пикантный скандал
В США столкнулись два легкомоторных самолета – погибли люди
В США столкнулись два легкомоторных самолета – погибли люди
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.