Карантин во Львовской области: село закрыли из-за бешеной собаки

Главное: В селе Грушев произошло ЧП. Его закрыли на карантин из-за бешеной собаки.

Детали: Громкое ЧП произошло во Львовской области. Село Грушев в Дрогобычском районе закрыли на карантин из-за бешеной собаки.

Как передает местная районная военная администрация, в карантинную зону попала пятикилометровая территория вокруг населенного пункта.

Такое решение приняла чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Выяснилось, что у живущего в селе пса, который погиб 7 марта, выявили бешенство.

Заболевание подтвердили в лаборатории, на месте смерти животного провели дезинфекцию.

Введенный карантин будет действовать два месяца.

Чиновники говорят, что ограничения снимут только при условии выполнения всех мер, предусмотренных действующей Инструкцией по профилактике и борьбе с бешенством животных.

Кроме этого в селе установили постоянный ветеринарный контроль животных. В регионе проведут довакцинацию против бешенства восприимчивых к заболеванию животных.

Староста Грушевского поссовета до 30 марта должен произвести отлов бездомных животных. Жителей призывают организовать содержание собак на привязи или в специальных вольерах.

В тему: В Украине собрались за 10 лет полностью победить бешенство.