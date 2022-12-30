Названо число пленных и пропавших без вести украинских военнослужащих

Главное: В плен попали 3,4 тысячи украинских военнослужащих. 15 тысяч бойцов пропали без вести.

Детали: Уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая рассказала, что в плен во время войны попали 3,4 тысячи украинских военнослужащих, а 15 тысяч бойцов считаются пропавшие без вести. Ее слова цитирует RND.

Она поведала: «Мы не знаем, что с ними произошло с пропавшими без вести. Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность является особенно тяжелой для родственников».

По ее словам, Россия отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

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