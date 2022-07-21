Пентагон отреагировал на признание Кремля в желании захвата украинских территорий

Главное: В Соединенных Штатах считают, что в словах главы российского МИДа нет ничего нового для стран Запада. Лавров лишь подтвердил амбиции Путина относительно захвата украинских территорий.

Детали: Своими высказываниями об «изменении целей РФ в Украине» министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров лишь подтвердил амбиции президента Российской Федерации Владимира Путина, относительно захвата украинских территорий. Об этом в среду, 20 июля, заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый «Рамштайн-4»), которое проходило в виртуальном формате.

Остин обратил внимание на то, что такие слова главы российского МИДа, лишь свидетельствуют об эффективности использования украинской армией высокоточного западного оружия.

Он выразил уверенность, что руководство Украины «будет удовлетворено услышанным подтверждением от Лаврова эффективности не только самих ракетных артиллерийских систем HIMARS, но и подтверждением эффективного применения украинцами этих систем».

«Как вы знаете, россияне сейчас находятся в Херсоне и на Запорожье. Российские силы уже там. Поэтому вы должны поинтересоваться, с кем он говорит. Это не удивительно для любого из нас, любого в Европе или в мире. Я думаю, что он обращается к людям в России, которые плохо информированы», — сказал Остин.

При этом он напомнил, что все уже слышали, какие у президента РФ Владимира Путина намерения, поскольку он множество раз заявлял о бессрочной военной операции.

«И мы знаем, наши партнеры и союзники знают, что он имеет большие амбиции. И Лавров лишь подтвердил это сегодня», — заявил Остин.

Министр обороны США сказал, что ни для кого в данных словах нет ничего удивительного, кроме возможно россиян, «которым Путин все время врет».

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