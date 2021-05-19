Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло

Главное: По адресу, опубликованному в учебнике по украинскому языку для 10 класса, оказался расположен порноресурс. Автор утверждает, что до недавнего времени это был сайт Новомиргородского района Кировоградской области. Издательство потребовало от киберполиции заблокировать эту страницу.

Детали: В учебнике по украинскому языку для 10 класса издательства «Грамота» расположилась ссылка на порносайт. Как сообщил один из учащихся под ником toxacheep на своей странице в TikTok, она находится на странице 189, в параграфе, посвященном школьному дресс-коду.

Такая же ссылка размещена в электронной версии этого учебника.

По словам автора книги, известного языковеда Александра Авраменко, указанный адрес до недавнего времени принадлежал информационному ресурсу Новомиргородского района Кировоградской области. «К сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода... Только сейчас стало известно о такой метаморфозе», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что издательство «Грамота» 17 мая обратилось в киберполицию Украины с просьбой заблокировать порносайт, однако там не торопятся принимать меры.

В качестве подтверждения он привел данные из интернет-архива, которые указывают на то, что по адресу, указанному в книге, действительно раньше находился информационный сайт.

Отметим, что, по данным сервиса WHOIS, домен novomirgorod.com был зарегистрирован 19 ноября 2019 года компанией из американского Денвера.

В то же время по адресу по адресу novomyrgorod.com, который отличается от исходного лишь одной буквой до сих пор находится информационный ресурс города в Кировоградской области. Он был зарегистрирован 27 сентября 2019 года.

Таким образом, не исключено, что после смены доменного имени новостным сайтом, предыдущий домен оказался свободен.

Впрочем, визуально и по названию ресурсы сильно отличаются и найти материалы, заголовки которых видны на скриншоте, приведенном Авраменко, на новом сайте не удалось. Так что скорее всего срок действия домена novomirgorod.com просто никто не продолжил после того, как он истек.

В таком случае кто-то мог заметить, что ссылка в книге ведет не несуществующий домен, и зарегистрировать его в своих целях.

Возможно, это была просто шутка, так как трудно представить, что кто-то самостоятельно придумал такой адрес для порносайта. Однако установить точные причины сможет только киберполиция.

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