Не корона: вирус уничтожил протокол результатов выборов в Одесской области

Главное: В Одессе местная ТИК не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

Детали: 8 ноября Одесская областная территориальная избирательная комиссия пообещал объявить окончательные результаты и новый состав Одесского областного совета. Однако, как сообщает «Суспильне», вечером члены ТИК объявили, что протокол придется переделать, так как в компьютер якобы попал вирус, который уничтожил документ.

По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер якобы выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования.

После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября и переделать протокол на другом компьютере.

В тему: По официальным данным, в местных выборах, которые состоялись 25 октября по всей Украине, приняли участие 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.