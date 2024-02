Notcoin: коли буде листинг гучної ігрової монети?

Хайп навколо гри Notcoin в Telegram, що дозволяє видобувати токени NOT тиканням пальця в екран смартфона, не тільки не вщухає, але і масштабується. Кількість користувачів вже перевищила 25 млн людей. NOT проведе лістинг на одному із трьох майданчиків: Bybit, Binance або OKX. На біржах вже з'явилися посадкові сторінки з Notcoin. Лістинг швидше за все буде у квітні 2024 року. Чому саме у квітні? Справа в тому, що зараз підключені всі блогери, про проект говорять з усіх кутів, при цьому Bitcoin досяг позначки $52 000, що дозволить залучити нову аудиторію. Notcoin Community, підігріваючи інтерес, вже проводить опитування: «Чи має NOT пройти лістинг на біржі 1 квітня?». Саме в момент масової істерії варто випускати продукт, обсяги торгів яким можуть показати фантастичний результат.

Подробиці у нашому свіжому відео:

Нагадаємо, Notcoin це нова гра, в якій потрібно видобувати монети , і вона «заразила» мільйони користувачів.