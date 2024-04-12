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ТОП-ТЕМИ:
Новини > Великобританія може передати Україні лазерну зброю DragonFire

Великобританія може передати Україні лазерну зброю DragonFire

Александр Панько
12.04.24 11:18
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Великобританія може передати Україні лазерну зброю DragonFire

Україна може отримати лазерну зброю далекої дії DragonFire. Про це розповів міністр оборони Великобританії Грант Шепс, якого цитує Sky News.

Чиновник сказав: «Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти, якою корисною вона може бути, наприклад, в Україні».

Повідомляється, що зброю мали ввести в експлуатацію в 2032 році, але зараз британці думають про те, щоб розгорнути її в 2027 році.

Міністр сказав, що розгляне можливість прискорення процесу введення Dragonfire в експлуатацію, «щоб українці, можливо, придбали його».

За його словами, ця зброя здатна мати величезний вплив для війни в нашій країні.

Наголошується, що Dragonfire пристосований для розгортання на суші, а також на кораблях та дронах.

Раніше ми писали, що Орбан вважає, що найближчими місяцями західні війська таки зайдуть до України.

Теги: світ, суспільство, Україна, Великобританія, DragonFire, лазерна зброя

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