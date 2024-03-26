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ТОП-ТЕМИ:
Новини > Президента Венесуели хотіли вбити

Президента Венесуели хотіли вбити

Александр Панько
26.03.24 09:46
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Президента Венесуели хотіли вбити

Президента Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що його хотіли вбити. Про це він заявив на мітингу, який відбувся після подання документів щодо його участі у виборах глави держави.

Нагадаємо, що вибори президента Венесуели відбудуться 28 липня, а реєстрація кандидатів завершиться 16 квітня.

За словами політика, двох озброєних людей, які планували напад на нього, затримали під час вуличної акції за його участю у Каракасі.

Ніколас Мадуро повідомив: «Сьогодні тут було затримано двох чоловіків зі зброєю, які мали намір напасти на мене. Вони вже заявили, що є членами украй правої фашистської партії Vente Venezuela, і були затримані після того, як проникли сюди, на марш. Вони викриті та зізналися».

Відомо, що відморозки мали вибуховий пристрій, який вони хотіли кинути в політика.

Довідка :

Партія Vente Venezuela (Давай, Венесуела) зараховується до так званої несистемної опозиції країни. Її кандидат Марія Коріна Мачадо перемогла на опозиційних праймеризах, але не була допущена до виборів. Справа в тому, що Верховний суд у січні залишив чинною постанову 2021-го року, яка на п'ятнадцять років забороняє їй балотуватися на державні пости. Крім цього, залишилося в силі рішення 2017-го року, якими було позбавлено права обиратися на державні пости колишній губернатор штату Міранда і двічі кандидат у президенти Енріке Каприлес Радонські.

Раніше президент Венесуели наїхав на капіталістичні країни .

Теги: світ, кримінал, Ніколас Мадуро, Венесуела

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