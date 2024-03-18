Ігор Стаковиченко (Стакан): конвертатор, який прикривається адвокатською діяльністю?

Одним із найбільших конвертаторів України та Києва нібито вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко. За інформацією видання «Антикорупційна правда», він нібито має кримінальне прізвисько «Стакан».

Цікаво, що офіс Ігоря Стаковиченка знаходиться у самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі у Бізнес центрі IQ.

Видання стверджує, що нібито загальний обіг конвертаційного центру Ігоря Стаковиченка становить понад 40 мільярдів гривень на рік.

«Послугами з мінімізації податків через „Стакана“ користуються компанії, які задіяні у „Великому Будівництві“. Тому правоохоронні органи не мають претензій до конвертаторів Стаковиченка», — пише видання.

ЗМІ також заявляють, що нібито Ігор Стаковиченко володіє одним із найдорожчих елітних ресторанів Києва — Villa Riviera (розташований біля яхт-клубу на Осокорках). А ще рік тому Ігор Стаковиченко нібито купив преміум яхту Leopard 51 Powercat за 1 000 000 доларів.

Це яхта, яка нібито належить Ігореві Стаковиченко.

Також Ігор Стаковиченко нібито володіє будинком у Кончі-Заспі площею понад 800 квадратних метрів. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів.

Це будинок, що нібито належить Ігореві Стаковиченко.

Крім того, Антикорупційна правда стверджує, що нібито покривають схеми Ігоря Стаковиченко щодо мінімізації податків голова податкової Євген Олійников та міністр економіки Олексій Любченко.