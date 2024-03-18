Усі розділи

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

СВІТ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

Нерухомість

Кримінал

КУЛЬТУРА

СУСПІЛЬСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВ'Я

Наука

Освіта

Технології

Транспорт

Авто

Курйози

Усі новини України

Регіональні

ТОП-ТЕМИ:
Новини > Ігор Стаковиченко (Стакан): конвертатор, який прикривається адвокатською діяльністю?

Ігор Стаковиченко (Стакан): конвертатор, який прикривається адвокатською діяльністю?

Автор: «Фраза»
18.03.24 17:46
57
Ігор Стаковиченко (Стакан): конвертатор, який прикривається адвокатською діяльністю?

Одним із найбільших конвертаторів України та Києва нібито вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко. За інформацією видання «Антикорупційна правда», він нібито має кримінальне прізвисько «Стакан».

Цікаво, що офіс Ігоря Стаковиченка знаходиться у самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі у Бізнес центрі IQ.

Видання стверджує, що нібито загальний обіг конвертаційного центру Ігоря Стаковиченка становить понад 40 мільярдів гривень на рік.

«Послугами з мінімізації податків через „Стакана“ користуються компанії, які задіяні у „Великому Будівництві“. Тому правоохоронні органи не мають претензій до конвертаторів Стаковиченка», — пише видання.

ЗМІ також заявляють, що нібито Ігор Стаковиченко володіє одним із найдорожчих елітних ресторанів Києва — Villa Riviera (розташований біля яхт-клубу на Осокорках). А ще рік тому Ігор Стаковиченко нібито купив преміум яхту Leopard 51 Powercat за 1 000 000 доларів.

Це яхта, яка нібито належить Ігореві Стаковиченко.

Також Ігор Стаковиченко нібито володіє будинком у Кончі-Заспі площею понад 800 квадратних метрів. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів.

Це будинок, що нібито належить Ігореві Стаковиченко.

Крім того, Антикорупційна правда стверджує, що нібито покривають схеми Ігоря Стаковиченко щодо мінімізації податків голова податкової Євген Олійников та міністр економіки Олексій Любченко.

Теги: Ігор Стаковиченко

Коментарі

Статті

16.03.24 08:03

Масляна 2024: як за рік змінилися «млинці» ціни?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Євген Леськів: поліція розслідує його будівельну активність
07.03.24 19:02

Євген Леськів: поліція розслідує його будівельну активність

Автор: «Фраза»

Вибір редакції
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
Список Епштейна: послугами педофіла-звідника користувалися прем'єри, президенти, зірки Голлівуду, принц Ендрю та Стівен Хокінг
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
18.03.24 18:38

Король Чарльз III мертвий?

18.03.24 16:54

Росія завдає ракетних ударів по Україні, використовуючи супутникові знімки, куплені в США, — ЗМІ

18.03.24 16:36

Какао-боби у світі продовжують сильно дорожчати

18.03.24 16:22

У ЄС кажуть, що Ізраїль провокує голод у Секторі Газа

18.03.24 16:16

Після виборів мобілізація в Росії може посилитися, - ГУР

18.03.24 15:53

У МОК назвали зразкову кількість російських атлетів на майбутній Олімпіаді в Парижі

18.03.24 15:40

Вчені розповіли, чи ефективні короткострокові дієти для підлітків

18.03.24 15:31

Японці дізналися про силові тренування дещо несподіване

18.03.24 15:15

Військові НАТО вже перебувають в Україні, — ЗМІ

18.03.24 15:15

Військові НАТО вже перебувають в Україні, — ЗМІ

18.03.24 14:36

Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва

18.03.24 11:58

Путін загрожує третьою світовою війною через допомогу Заходу Україні

18.03.24 10:01

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 431 550 солдатів

18.03.24 09:32

Вибори президента РФ: Владислав Даванков перемагає Путіна на закордонних дільницях

17.03.24 11:23

Геннадій Москаль: помер екс-губернатор Закарпаття

15.03.24 16:46

США зробили крок до заборони TikTok

15.03.24 15:28

Внаслідок ракетного удару по Одесі травмовано 20 людей, п'ятеро з них — рятувальники. Ще один загинув

15.03.24 14:19

РДК анонсував масований удар по Білгороду

15.03.24 12:51

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі, є постраждалі

12.03.24 11:24

У ГУР прокоментували прорив російськими добровольцями кордону РФ

15.03.24 16:46

США зробили крок до заборони TikTok

12.03.24 00:35

Стало відомо, чим небезпечна короткозорість у дітей

13.03.24 15:49

Путін заявив про готовність до ядерної війни, якщо США відправлять війська в Україну

13.03.24 14:14

Як суддя Цукуров передав рейдерам велике підприємство із державними землями, - розслідування ЗМІ

12.03.24 14:57

Один із населених пунктів у Курській області перейшов під контроль російських визвольних сил

13.03.24 12:49

Китай співпрацюватиме з Францією щодо війни в Україні

13.03.24 09:11

Генштаб ЗСУ каже, що Росія втратила у війні 426 870 солдатів

13.03.24 16:16

Шольц виключив передачу Україні ракет Taurus

12.03.24 15:16

Зеленський розповів про зміни до закону про мобілізацію та чи буде її посилення

Фото та Відео
Ворон (2024): трейлер і дата виходу ремейку культової стрічки з Брендоном Лі
Ворон (2024): трейлер і дата виходу ремейку культової стрічки з Брендоном Лі
Ворон (2024): трейлер і дата виходу ремейку культової стрічки з Брендоном Лі
Ворон (2024): трейлер і дата виходу ремейку культової стрічки з Брендоном Лі
Чорне дзеркало 7 (2025): анонс продовження популярного серіалу
Чорне дзеркало 7 (2025): анонс продовження популярного серіалу
Омен. Перше знамення (2024): трейлер і дата виходу нового жах
Омен. Перше знамення (2024): трейлер і дата виходу нового жах
Аркадія (2024): трейлер та дата виходу нової постапокаліптики
Аркадія (2024): трейлер та дата виходу нової постапокаліптики
Невідомі дрони атакували черговий нафтозавод у РФ
Невідомі дрони атакували черговий нафтозавод у РФ
З'явилося відео, як від Байдена відігнали журналістів
З'явилося відео, як від Байдена відігнали журналістів
Опубліковано відео моменту падіння російського Іл-76 та останні слова екіпажу
Опубліковано відео моменту падіння російського Іл-76 та останні слова екіпажу
Хімічна кішка викликала паніку в Японії
Хімічна кішка викликала паніку в Японії
В аеропорту Сочі сталася сильна пожежа
В аеропорту Сочі сталася сильна пожежа
У Рязані невідомі безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
У Рязані невідомі безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
fraza.com
Новини блогосфери
25.02.24 19:26

Коли закінчиться війна та що робити?
14.01.24 21:58

Третя світова війна розпочнеться наприкінці 2024 року
11.01.24 18:31

Хто винен і що робити?
25.12.23 11:16

Гривня пішла вниз
© 2024 рік «Фраза.юа» - найсвіжіші онлайн новини України та світу, авторські статті. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язково розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на «Фразу.юа», розміщеному не нижче третього абзацу.

Редакція Фраза.юа залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.