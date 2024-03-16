США зробили крок до заборони TikTok

Палата представників Конгресу США в середу схвалила законопроект про заборону програми для створення та перегляду коротких відео TikTok на американській території. Документ підтримали 352 конгресмени, 65 виступили проти, з них 15 республіканців і 50 демократів, один член Палати утримався. Про це повідомляє CNN.

Документ буде направлено на голосування до Сенату. У разі його ухвалення президент США Джо Байден підпише відповідний закон.

Законопроект передбачає, що китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, повинна від нього відмовитися, інакше платформу можуть заборонити в США. При вступі закону в силу TikTok буде близько п'яти місяців на те, щоб дистанціюватися від ByreDance.

Авторами законопроекту «Про захист американців від додатків, контрольованих іноземними суперниками», в якому ByteDance та TikTok звинуватили у контролі «іноземними зловмисниками», виступили республіканець Майк Галлахер та демократ Раджа Крішнамурті.

Видання The Hill уточнює, що до них, які підпадають під дію законопроекту, належать Китай, Росія, Північна Корея та Іран.

Нагадаємо, американський штат Монтана першим у США повністю заборонив китайську програму TikTok.