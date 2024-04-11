Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО, - WSJ

Росія розгортає ядерну зброю біля Білорусі. Дані маніпуляції через режим Лукашенка Кремль виконує на кордонах з країнами-членами НАТО. Про це повідомляє The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні.

У ході заяв про передачу американські чиновники не надали повної інформації щодо реалізації цього плану. Припускалося, що білоруський диктатор блефує.

Водночас, у липні минулого року Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що немає жодних підстав сумніватися в заявах Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

«Федерація американських учених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, у тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що «авіабаза „Ліда“, розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25 , є найвірогіднішим кандидатом у виконання нової місії Білорусі щодо „ядерного обміну“ з Росією», — пише WSJ.

У виданні зазначають, що Лукашенко заявив про це під час того, коли Росія розпочала агресивнішу риторику стосовно Заходу. Нещодавно Путін сказав, що у Фінляндії можуть виникнути проблеми через вступ до НАТО.

У листопаді заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Польщу «ворогом», який ризикує втратити свою незалежність.

"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", - підсумували у WSJ.

Втім, на противагу твердженням The Wall Street Journal, моніторингова група «Беларускі Гаюн» наголошує , що при всьому переліку джерел видання так і не надало конкретних доказів наявності на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

Нагадаємо, Лукашенко розповів про російську ядерну зброю в Білорусі.