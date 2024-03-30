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Новини > Стало відомо, скільки вживаних авто купили українці цього року

Стало відомо, скільки вживаних авто купили українці цього року

Александр Панько
28.12.23 15:28
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Стало відомо, скільки вживаних авто купили українці цього року

Головне: У 2023-му році українці купили 191 тисячу легкових автомобілів. Їхній середній вік – 10,3 роки.

Деталі: Українці в 2023 році активно купували вживані легкові автомобілі, ввезені з-за кордону. З'явилися актуальні цифри.

Їх наводить « Укравтопром ».

Повідомляється, що цього року було куплено 191 тисячу таких машин.

Цей показник у 3,5 рази перевищує реалізацію нових автомобілів за той самий період.

При цьому, як стало відомо, середній вік уживаних авто, які цього року перейшли на українські номери, становить 10,3 роки.

Йдеться про те, що в цьому сегменті переважають бензинові автомобілі, на яких припало 45% ринку.

Далі полярністю йдуть дизельні машини (33%), електромобілі (14%), авто з ГБО (5%) та гібриди (3%).

Уточнюється, що, залежно від типу двигуна, серед легкових машин, що ввозяться з-за кордону, популярними були такі: серед бензинових автомобілів – Volkswagen Golf, серед дизельних та авто з ГБО – Renault Megane, серед електромобілів – Nissan Leaf, а серед гібридів – Ford Fusion US.

У тему: Українці зможуть купувати і продавати машини прямо в «Дії».

Теги: транспорт, новини України, суспільство, автоновини

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