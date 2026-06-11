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Видео-Новости > Вышел трейлер триллера «Праймтайм» с Робертом Паттинсоном

Вышел трейлер триллера «Праймтайм» с Робертом Паттинсоном

Агата Кловская
11.06.26 18:52
76
Вышел трейлер триллера «Праймтайм» с Робертом Паттинсоном

В сети появился первый трейлер криминального триллера «Праймтайм» (Primetime) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера картины от студии A24 запланирована на сентябрь 2026 года. Фильм расскажет историю известного телевизионного журналиста-расследователя, чья работа оказала влияние на американское телевидение и освещение преступности.

Главную роль в проекте исполнил Роберт Паттинсон, который также выступил одним из продюсеров картины. Для актера это очередное сотрудничество со студией A24 после ряда успешных авторских проектов. В трейлере показаны кадры напряженного журналистского расследования, взаимодействие героя с представителями криминального мира и последствия его профессиональной деятельности.

Режиссером фильма стал Лэнс Оппенхайм, ранее известный своими документальными работами. «Праймтайм» станет его дебютом в полнометражном игровом кино. Сценарий основан на истории телеведущего, который изменил подход к криминальной журналистике и сделал подобные программы частью массовой культуры.

Помимо Паттинсона, в актерский состав вошли Фиби Бриджерс, Мерритт Уивер, Шон Бриджерс, Скайлер Гизондо и Мэттью Махер. Создатели пока не раскрывают всех деталей сюжета, однако известно, что фильм будет сочетать элементы криминальной драмы, биографического повествования и психологического триллера.

Проект был анонсирован еще осенью 2024 года. Тогда сообщалось, что Паттинсон присоединился к картине в качестве продюсера, однако позже получил и главную роль. Производством занимается независимая студия A24, которая за последние годы выпустила ряд коммерчески успешных и отмеченных наградами фильмов.

Интерес к «Праймтайму» усиливается на фоне насыщенного графика самого Паттинсона. В ближайшие годы актер также появится в нескольких крупных кинопроектах, включая новые авторские драмы и высокобюджетные студийные фильмы. Выход трейлера вызвал активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи отметили необычную атмосферу картины и перевоплощение актера в образ телевизионной знаменитости прошлого.

По данным IMDb, ограниченный прокат фильма в США стартует 11 сентября 2026 года. О датах международного релиза и возможном прокате в других странах создатели сообщат дополнительно.

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