Россию «выбросили» из больших шахмат

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял резонансное решение. Он впервые в истории временно приостановил членство Федерации шахмат России.

Орган пересмотрел состояние выполнения решения, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS) в отношении Федерации шахмат России.

Проанализировав предоставленную информацию, говорится, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки. В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ Совет постановил наложить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена с немедленным вступлением в силу.

При этом Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов.

Указывается, что в соответствии с правилами ФИДЕ и учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), останутся в силе меры, обеспечивающие возможность участия квалифицированных игроков в международных шахматных соревнованиях в соответствии с условиями, установленными ФИДЕ.

Добавляется, что решение касается федерации-члена и не является ограничением участия для отдельных игроков в соответствии с действующими правилами и решениями ФИДЕ.

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