Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал инопланетян поспособствовать отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Соответствующую запись он опубликовал на платформе X в среду, 10 июня.

Дмитриев обратился к «инопланетянам», попросив убедить британского премьера покинуть пост.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свою всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — говорится в записи.

По его словам, для этого не нужно «похищать или зондировать» Стармера, а лишь донести до него отношение людей и объяснить, что его отставка могла бы дать «надежду западной цивилизации».

Заявление прозвучало на фоне антимиграционных протестов в Белфасте, которые начались после нападения выходца из Судана на местного жителя.

Это не первая публичная атака Дмитриева на британского премьера. Ранее он неоднократно критиковал Стармера и призывал его уйти в отставку. В мае российский чиновник заявлял, что в этом вопросе британского премьера якобы объединенно критикуют «люди Земли и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации».

Дмитриев является одним из ключевых представителей Кремля на переговорах с США по российско-украинской войне.

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