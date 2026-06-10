Российские оккупанты запретили движение военных грузов по трассе между временно оккупированными украинскими городами Мариуполь на Донетчине и Симферополь в Крыму из-за постоянных ударов дронов. Трафик обрушился более чем на 70%, сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

«По имеющейся информации, с 7 июня командование противника запретило использование автомобильных дорог Р-280 так называемая „Новороссия“ и А-291 так называемая „Таврида“ для перевозки материальных средств в интересах своих соединений и воинских частей. Решение принято после системных поражений транспорта оккупационного формирования на южном направлении», — говорится в сообщении.

Указано, что к поражению логистики россиян в оперативной глубине привлечены подразделения СБС, АК ВСУ, НГУ, ССО, СБУ и других составляющих Сил обороны.

По данным военных, за последние две недели грузовой трафик на соответствующем участке сократился примерно на 71% — с 3800 до 1100 транспортных средств в сутки.

«Это не означает полной блокады маршрута, однако свидетельствует о существенном ограничении логистических возможностей противника и заставляет его использовать запасные маршруты», — рассказали в СБС и пообещали и далее снижать способность врага к маневру, снабжению и поддержанию темпа боевых действий.

Напомним, в Крыму начали исчезать продукты с полок магазинов.