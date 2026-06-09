В ООН оценили ситуацию на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш комментирует ситуацию на Ближнем Востоке. Сделал тревожное заявление.

Он сказал: «Я глубоко встревожен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке. Все атаки должны быть немедленно прекращены. Режимы прекращения огня в Ливане, Иране и Секторе Газа должны полностью соблюдаться».

Чиновник призвал избегать любых шагов, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия.

Также он выразил обеспокоенность решением Израиля закрыть переходы в Сектор Газа и снова призвал немедленно открыть их для быстрого, безопасного и беспрепятственного прохода гуманитарной помощи по всему полуэксклаву.

Ранее Трамп рассказал, когда может быть подписан мирный договор с Ираном.