Трамп рассказал, когда может быть подписан мирный договор с Ираном

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ситуации с Ираном. Говорит, что мирный договор с ним может быть подписан в ближайшие дни.

Политик сказал: «Мы находимся в финальной стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой, которая не позволит иметь Ирану ни в какой форме и ни в каком виде ядерное оружие».

Добавляется: «Ормузский пролив будет открыт незамедлительно. Он откроется сразу после подписания, которое может произойти через два-три дня».

Также американский лидер признал, что не хотел бы возобновлять удары, а морская блокада иранских портов оказалась эффективнее бомбардировок.

Ранее Трамп рассказал о жестком ультиматуме для Нетаньяху.