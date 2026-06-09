Жертвами холеры в Нигерии стали десятки людей

Холера бушует в Нигерии. О вспышке заразы рассказала международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF).

Там информируют, что министерство здравоохранения штата Борно выявило 7 850 предполагаемых случаев холеры.

Погибли как минимум 74 человека.

Эти данные относятся к периоду с 1 мая по 7 июня, первый предполагаемый случай был зафиксирован 1 мая.

Отмечается, что MSF создала несколько центров лечения холеры в нигерийском штате, куда по состоянию на 7 июня поступили в общей сложности более 7,4 тысячи пациентов. В среднем центры организации принимают около 230 зараженных в день.

Ранее ученые узнали о холере кое-что новое.