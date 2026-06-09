Рада приняла резонансный налоговый закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом резонансный закон о налогообложении цифровых платформ. Например, OLX и Temu.

Данное решение поддержали 241 народный депутат, против были четверо, еще 37 парламентариев воздержались.

Стоит пояснить, что этот документ подразумевает внедрение европейской системы, по которой онлайн-сервисы (маркетплейсы, сервисы аренды, фриланса) автоматически будут передавать налоговой информацию о доходах пользователей.

При этом налоговыми агентами выступят сами платформы, поэтому обычным пользователям не придется предпринимать дополнительных действий.

Уточняется, что под налогообложение не будут подпадать доходы физических лиц от продажи товаров через платформы в размере до 2 000 евро в год.

Данный закон является частью обязательств Украины перед МВФ, а его принятие было условием для получения финансирования. Начнет действовать он не ранее 1 января 2027-го года.

Ранее в мае в Украине снизился уровень инфляции.