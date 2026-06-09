Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рада приняла резонансный налоговый закон

Рада приняла резонансный налоговый закон

Агата Кловская
09.06.26 15:38
78
Рада приняла резонансный налоговый закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом резонансный закон о налогообложении цифровых платформ. Например, OLX и Temu.

Данное решение поддержали 241 народный депутат, против были четверо, еще 37 парламентариев воздержались.

Стоит пояснить, что этот документ подразумевает внедрение европейской системы, по которой онлайн-сервисы (маркетплейсы, сервисы аренды, фриланса) автоматически будут передавать налоговой информацию о доходах пользователей.

При этом налоговыми агентами выступят сами платформы, поэтому обычным пользователям не придется предпринимать дополнительных действий.

Уточняется, что под налогообложение не будут подпадать доходы физических лиц от продажи товаров через платформы в размере до 2 000 евро в год.

Данный закон является частью обязательств Украины перед МВФ, а его принятие было условием для получения финансирования. Начнет действовать он не ранее 1 января 2027-го года.

Ранее в мае в Украине снизился уровень инфляции.

Тэги: экономика, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.06.26 16:04

ЧМ по футболу 2026: главное об историческом мундиале

Автор: Александр Панько

Дайджест

Юрий Бутусов: Перелом в войне сейчас происходит на тактическом уровне
09.06.26 15:51

Юрий Бутусов: Перелом в войне сейчас происходит на тактическом уровне

Автор: Цензор

Выбор редакции
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
Шалом из Киева: первое упоминание города сделано на иврите
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.06.26 16:16

Жертвами холеры в Нигерии стали десятки людей

09.06.26 15:58

Трамп рассказал, когда может быть подписан мирный договор с Ираном

09.06.26 15:44

В Крыму начали исчезать продукты с полок магазинов

09.06.26 14:57

В мае в Украине снизился уровень инфляции

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 14:30

Сибига обвинил Россию в терроре против гражданских лиц

09.06.26 14:18

Президент Эстонии признал, что война стала ближе

09.06.26 13:57

Зеленский сделал новое заявление по поводу переговоров с Россией

09.06.26 13:52

Между Киевом и Будапештом остался один нерешенный вопрос о вступлении Украины в ЕС, — СМИ

09.06.26 14:40

Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

09.06.26 10:35

У Путина заявили о невозможности диалога с Киевом и назвали «причину»

09.06.26 10:28

Кабмин существенно ужесточит ответственность за нарушение ПДД

09.06.26 09:23

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 9 июня

08.06.26 16:13

СМИ сообщили, кого Трамп выбрал посредником по Украине

08.06.26 10:57

Киев начал операцию по принуждению РФ к миру, — СМИ

08.06.26 10:40

Абрамович возил в Россию сигнал Зеленского о готовности встретиться с Путиным, — FT

08.06.26 09:20

В Москве рассказали о «закрытых» контактах с Киевом по поводу окончания войны

07.06.26 18:36

В Кремле отреагировали на письмо Зеленского

05.06.26 11:07

В Киеве при осмотре посылки на почте произошел взрыв, есть погибший

03.06.26 11:45

Ученый из Японии рассказал, можно ли есть суши каждый день

04.06.26 16:26

В США сделали забавное заявление о Трампе

04.06.26 01:09

Рубио сделал ряд громких заявлений по поводу войны в Украине

04.06.26 14:06

В США бьют тревогу из-за будущей зимы в Украине

04.06.26 15:18

В ООН сделали тревожный прогноз по поводу будущего животноводства

02.06.26 16:23

В мае на украинской границе задержали более тысячи нарушителей

04.06.26 17:25

Цены на шоколад в мире могут вырасти

04.06.26 05:46

Рютте заявил, что Россия не собирается заканчивать войну

03.06.26 11:57

Мадьяр разморозил деньги ЕС на оружие Украине, которые ветировал Орбан, — Politico

04.06.26 07:57

Зеленский обещает масштабировать удары по России

Фото и Видео
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Ридли Скотт представил трейлер фильма «Созвездие Великого Пса»
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Zendaya возглавила рейтинг самых влиятельных актрис 2026 года
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди