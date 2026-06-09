В мае в Украине снизился уровень инфляции

Госстат сообщил хорошую новость. Оказывается, рост потребительских цен в Украине в мае замедлился до 0,9% с 1,4% в апреле, 1,7% – в марте и 1% в феврале текущего года.

Сказано, что в мае прошлого года рост цен составил 1,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам минувшего мая снизилась до 8,2% с 8,6% по итогам апреля.

Указывается также на то, что в прошлом месяце базовая инфляция уменьшилась до 0,7% с 0,9% в апреле и 1,5% в марте.

Информируется, что с учетом того, что в мае 2025-го года базовая инфляция составляла 0,5%, в годовом измерении она выросла до 7,9% с 7,6% по итогам апреля.

Ранее в ЕС сообщили важную информацию по поводу кредита для Украины.