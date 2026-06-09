Сибига обвинил Россию в терроре против гражданских лиц

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу войны в нашей стране. Дипломат обвинил Россию в терроре против гражданских лиц.

Говорится: «Не достигнув своих целей на поле боя, Россия усиливает террор против гражданских. Мир не может закрывать глаза на его масштабы».

Добавляется: «По меньшей мере три человека погибли, среди них беременная 22-летняя женщина, в Чугуеве в результате ночных террористических атак России на Харьков и область. В Запорожье российские удары убили по меньшей мере двух человек и ранили более тридцати, среди них дети. В Чернигове россияне ударили по обычному грузовику, который доставлял хлеб, ранив 55-летнего водителя. Другие регионы также подвергаются атакам».

Сообщается также, что Россия уже совершила более 200 тысяч военных преступлений в нашей стране во время полномасштабного вторжения.

Подчеркивается: «Она должна понести ответственность. Мы призываем мир усилить давление на российский режим и еще больше увеличить цену этого террора для агрессора».

Ранее Зеленский сделал новое заявление по поводу переговоров с Россией.