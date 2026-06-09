Президент Эстонии признал, что война стала ближе

Президент Эстонии Алар Карис встретился в Таллинне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сделал тревожное заявление по поводу войны.

Политика сказал: «Мы должны находиться в практическом сотрудничестве и получать новые знания. Это касается, в частности, украинского ОПК, который быстро развивается, а также более широко – того, как обеспечить, чтобы экономика и гражданская жизнь продолжали функционировать во время войны».

Добавляется: «Последние месяцы приблизили войну к нам. Мы должны усиливать готовность общества и устойчивость в Европе и в демократическом мире в целом».

По его словам, Европа должна быть готова в определенный момент сесть за стол переговоров с общим мандатом и совместно сформулированной позицией.

Указывается: «Мы согласны с принципом, который сформулировали украинцы. Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы».

Ранее Зеленский сделал новое заявление по поводу переговоров с Россией.