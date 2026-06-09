Зеленский сделал новое заявление по поводу переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу переговоров с Россией. Произошло это во время встречи с его эстонским коллегой Аларом Карисом в Таллинне.

Глава государства сказал: «Европе нужен реальный и сильный голос в переговорах и быть среди тех, кто будет принимать решения».

Добавляется: «Америка готова подключаться активно к дипломатическим процессам. Я вчера это уже обсудил с представителями президента США Дональда Трампа»,

Ранее у Путина отреагировали на пять условий мира от Европы.