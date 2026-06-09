Прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина, отстранен от должности

Руководящий орган Международного уголовного суда решил отстранить главного прокурора Карима Хана от должности после завершения дисциплинарного производства, начатого в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в его адрес. Об этом говорится в документе МУС.

Вечером 8 июня исполнительный комитет МУС проголосовал за передачу дела против Хана на рассмотрение специальной сессии государств-членов суда для решения вопроса о его дальнейшей судьбе.

Комитет из 21 государства-члена суда квалифицированным большинством голосов признал, что Хан совершил серьезный проступок в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Хан неоднократно отрицал обвинения, которые впервые появились в 2024 году. Их выдвинула женщина, которая работала на него в штаб-квартире суда в Гааге.

Решение передать дело на рассмотрение 125 государствам-членам МУС является беспрецедентным шагом для суда последней инстанции и может привести к голосованию по отставке прокурора.

Напомним, Карим Хан стал главным прокурором Международного уголовного суда в 2021 году. В марте 2023 года МУС по его запросу выдал ордер на арест правителя России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.