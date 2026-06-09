В Крыму начали исчезать продукты с полок магазинов

Во временно оккупированном Крыму местные жители сообщают о исчезновении с полок магазинов сахара, круп, муки, соли и макаронных изделий, а в некоторых торговых сетях уже ввели ограничения на продажу товаров в одни руки, что лишь усиливает панические настроения среди населения. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Причиной ситуации становится не только рост спроса из-за значительного количества завезенных Россией мигрантов и военных, но и серьезные проблемы с логистикой. Крым все больше превращается в изолированный анклав. Крымский мост уже не может полноценно выполнять роль главной транспортной артерии, морские маршруты находятся под постоянной угрозой, а сухопутное сообщение через оккупированные территории регулярно оказывается в зоне досягаемости украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на очевидные проблемы, оккупационная власть избегает любых публичных объяснений и продолжает создавать иллюзию стабильности. В то же время сами крымчане все чаще сталкиваются с пустыми полками, ограничениями на покупку товаров и ростом цен на продукты первой необходимости.

«Фактически Россия постепенно теряет возможность обеспечивать оккупированный полуостров в привычных объемах. Крым все больше напоминает остров, до которого становится все сложнее доставлять топливо, товары и ресурсы. И пока оккупационная администрация скрывает масштабы проблемы, жители полуострова уже ощущают последствия логистической изоляции в собственных магазинах», — заявили в ЦНС.

Напомним, в Москве официально подтвердили топливный кризис.