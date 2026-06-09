Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

В ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина есть раскол. Его часть выступает за прекращение войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.

В окружении российского диктатора нет единства относительно дальнейшей судьбы войны. По словам Зеленского, часть людей вокруг главы Кремля выступает за продолжение боевых действий, другая — за их прекращение.

Отдельно он отметил позицию российских бизнесменов.

«Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии», — заявил президент.

Зеленский очертил конкретные шаги, которые приближают завершение войны:

— Запад — Европа, Канада и США — не снимает санкций и давит на теневой флот России и другие секторы экономики;

— Украина остается сильной на поле боя;

— давление на Россию усиливается по всем направлениям.

«Если западные страны не будут снимать санкций, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру», — подчеркнул он.

Относительно переговоров в целом позиция Киева остается неизменной.

«В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории», — подчеркнул президент.

Напомним, в Кремле обостряется конфликт элит.