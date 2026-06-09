Зеленский рассказал о расколе в окружении Путина из-за войны в Украине

В ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина есть раскол. Его часть выступает за прекращение войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The Guardian.
В окружении российского диктатора нет единства относительно дальнейшей судьбы войны. По словам Зеленского, часть людей вокруг главы Кремля выступает за продолжение боевых действий, другая — за их прекращение.
Отдельно он отметил позицию российских бизнесменов.
«Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии», — заявил президент.
Зеленский очертил конкретные шаги, которые приближают завершение войны:
— Запад — Европа, Канада и США — не снимает санкций и давит на теневой флот России и другие секторы экономики;
— Украина остается сильной на поле боя;
— давление на Россию усиливается по всем направлениям.
«Если западные страны не будут снимать санкций, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру», — подчеркнул он.
Относительно переговоров в целом позиция Киева остается неизменной.
«В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории», — подчеркнул президент.
Напомним, в Кремле обостряется конфликт элит.