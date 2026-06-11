Украинка с самыми большими скулами Покрещук показала изменения после процедур

Украинская блоггерша Анастасия Покрещук, которая получила популярность благодаря необычному облику и считается обладательницей одних из самых больших скул в мире, показала новый этап трансформации внешности. В июне 2026 года она опубликовала фотографии и рассказала подписчикам, что уже около месяца проходит процедуру постепенного растворения филеров в скулах.

По словам блоггерши, процесс оказался значительно более длительным, чем многие ожидали. Она объяснила, что из-за большого количества ранее введенных препаратов полное растворение занимает от полутора до двух месяцев. Покрещук отметила, что врачи не рекомендуют удалять весь объем филлеров одномоментно, поскольку это может негативно повлиять на состояние кожи и контуры лица.

Блоггерша рассказала, что наиболее сложным оказался нижний сегмент лица, где использовались более плотные препараты. Именно поэтому коррекция происходит поэтапно. По ее словам, по завершении процедуры растворения потребуется еще несколько месяцев на восстановление тканей, прежде чем можно будет переходить к следующим этапам изменений внешности.

Покрещук подчеркнула, что решение отказаться от знаменитых скул не спонтанно. Она неоднократно заявляла, что рассматривала их как часть своего образа, но планировала заранее изменить внешность в будущем. Одной из главных причин стала подготовка к подтяжке лица, проведение которой при наличии большого объема филеров проблематично.

В своих публикациях блогер также сообщила, что после завершения восстановления намерена пройти дополнительные косметологические и хирургические процедуры. В то же время она подчеркнула, что не планирует возвращаться к прежнему объему скул и хочет создать совершенно новый образ.

История Покрещук привлекает внимание не только украинской аудитории. В течение многих лет она активно демонстрировала результаты косметических вмешательств в социальных сетях и стала одной из самых узнаваемых блоггеров в сфере экстремальной эстетической трансформации. Ранее она неоднократно публиковала архивные фотографии, на которых показывала, как выглядела до увеличения скул и других изменений внешности.

Новые фото вызвали оживленное обсуждение среди подписчиков. Часть аудитории поддержала решение блоггера сменить имидж, другие же выразили интерес к тому, каким будет ее внешний вид после завершения всех процедур. Покрещук отмечает, что относится к изменениям спокойно и воспринимает их как очередной этап личной трансформации.

По оценкам специалистов эстетической медицины, популярность процедур по удалению или коррекции ранее введенных филеров в последние годы растет. Причиной становится изменение трендов в косметологии и стремление пациентов к более естественным чертам лица. История Анастасии Покрещук стала одним из наиболее заметных примеров такого подхода среди публичных персон в украинском сегменте соцсетей.