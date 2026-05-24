Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали

Первый трейлер фильма Одиссея режиссера Кристофер Нолан вызвал мощный резонанс в сети и стал одним из самых спорных релизов автора за последние годы. Видео за короткое время собрало десятки миллионов просмотров, однако вместе с высоким вниманием столкнулось с неожиданно большой волной критики и негативных оценок.

По данным медиа, всего через две недели после публикации трейлер просмотрели более 29 миллионов пользователей. При этом под роликом накопилось около 158 тысяч дизлайков, в то время как количество лайков превысило 320 тысяч. Такой показатель стал нетипичным для проектов Нолана, считающегося одним из самых успешных режиссеров современного Голливуда.

В комментариях пользователи критикуют как визуальный стиль фильма, так и отдельные творческие решения. Часть аудитории заявляет, что атмосфера Древней Греции выглядит недостаточно внушительной, а некоторые сцены сравнивают с масштабными театральными постановками. Реакция оказалась настолько активной, что новый фильм уже называют одним из самых обсуждаемых проектов в карьере режиссера.

Лента станет масштабной экранизацией классической поэмы Гомера. В центре сюжета — история царя Итаки Одиссея, который после завершения Троянской войны пытается вернуться домой к жене Пенелопе и сыну Телемаха. Путешествие главного героя сопровождается многочисленными испытаниями, мифическими существами и вмешательством богов.

В фильме собрали звездный актерский состав. Главные роли получили Мэтт Дэймон, Том Голланд, Энн Гэтевэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Такой состав еще до премьеры сделал проект одним из самых ожидаемых кинособытий года.

Премьера фильма запланирована на июль 2026 года. Несмотря на неоднозначную реакцию на первый трейлер, аналитики киноиндустрии считают, что высокий уровень внимания может сыграть в интересах проекта. Массовые дискуссии в соцсетях часто становятся дополнительным фактором интереса к будущим премьерам.

В последние годы крупные голливудские студии все чаще сталкиваются с мгновенной реакцией аудитории еще до выхода фильма. Социальные сети превратили первые трейлеры в отдельный индикатор общественных ожиданий.