В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП

В Тернополе задержали 31-летнего сотрудника одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который в состоянии опьянения устроил гонки с патрульными и спровоцировал несколько аварий. Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из города Збараж, не выполнил требование об остановке. Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Он совершил ДТП с служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Правонарушителя задержали и доставили в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний сотрудник ТЦК и СП одного из районов области.

«Как выяснилось, за несколько часов до инцидента водитель, будучи в состоянии опьянения, совершил еще две дорожно-транспортные происшествия», — отметили в полиции.

Теперь мужчину могут привлечь к административной ответственности за:

— превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД;

— нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств;

— оставление места дорожно-транспортного происшествия;

— управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Также рассматривается открытие уголовного производства по статье — сопротивление работнику правоохранительного органа.

В Тернопольском областном ТЦК и СП заявили, что фигурант ДТП служит в ЗСУ с октября 2020 года, а на момент события военнослужащий находился в ежегодном отпуске.

«По данному факту назначено служебное расследование, которое продолжается. Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и одновременно подчеркивает, что окончательную правовую оценку дадут уполномоченные органы», — говорится в сообщении.

