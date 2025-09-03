На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство

В Ровенской области открыто уголовное производство по факту избиения 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.
В соцсетях было опубликовано видео, на котором 14-летняя девочка наносит удары несовершеннолетней, стоящей на коленях и прикрывающейся руками.
Полицейские выяснили, что видео было снято 25 августа в Костополе. На ролике также видно, что по меньшей мере семеро подростков наблюдали за этим избиением.
Отмечается, что ребенок пока не обращался за медицинской помощью.
Сведения об избиении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Действия несовершеннолетней квалифицировали как хулиганство. Преступление предусматривает наказание в виде штрафа (от 17 до 34 тысяч гривен) или ограничения свободы до пяти лет (по факту или условно).
Продолжаются следственные действия. С родителями правонарушительницы общаются правоохранители.
Напомним, в Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку.